Von der Weihnachtsbäckerei zur Darts-WM : So feiern die saarländischen Stars und Politiker Weihnachten

Foto: Instagram/Anke Rehlinger

Saarbrücken Backen, Baum schmücken, Weihnachtslieder singen ... Die saarländischen Promis geben uns auf Facebook und Instagram Einblicke, wie sie die Weihnachtstage verbringen. Für einen saarländischen Sportler stehen aber ganz und gar nicht Besinnlichkeit und Ruhe auf dem Programm.

Jeder habe „seine eigenen liebgewonnenen Traditionen an Weihnachten“, schreibt Ministerpräsident Tobias Hans in einem Facebook-Beitrag. Und was heißt das für den CDU-Politiker? Er gibt sich ganz familiär und besinnlich und fasst seinen Heiligabend zusammen: „den Baum schmücken, die Weihnachtsgeschichte vorlesen und nach der Bescherung mit den Kindern spielen“.

Füreinander da sein, Zeit haben für seine Lieben, zusammen den Baum schmücken, die Weihnachtsgeschichte vorlesen und... Posted by Tobias Hans on Friday, December 24, 2021

Bei seiner SPD-Kollegin, der stellvertretenden Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, bleiben soziale Medien an Weihnachten anscheinend aus – bis auf einen kurzen Gruß auf Facebook und Instagram. Doch den Tag vor Heiligabend hat sie in der Weihnachtsbäckerei der saarländischen Back-Influencerin „Evelyn im Tortenland“ verbracht und „ganz eigene süße Festtagskreationen entworfen“, wie sie in einem Video auf Instagram zeigt.

View this post on Instagram A post shared by Anke Rehlinger (@ankerehlinger)

Elżbieta „Ela“ Steinmetz, Sängerin der Band Elaiza, die auch schon Hits für Helene Fischer schrieb, feiert Weihnachten – wie könnte es anders sein – musikalisch: Sie grüßt ihre Fans mit einer Soul-Version des Weihnachtsklassikers „Oh Tannenbaum“.

View this post on Instagram A post shared by ela. (@elasmusik)

Für den Darts-Profi Gabriel Clemens stehen die Weihnachtstage ganz im Zeichen des Sports: Denn in London findet momentan die Darts-WM statt. Erst einen Tag vor Heiligabend erreichte Clemens die dritte Runde. Auf die will er sich nun über die Weihnachtstage vorbereiten, verkündet er auf Facebook.

Mehr als "A win is a win" kann man dazu glaub nicht unbedingt sagen. Natürlich hätte ich lieber eine andere Leistung... Posted by Gabriel "German Giant" Clemens on Friday, December 24, 2021

Der frühere Mister Saarland und „Promi Big Brother“-Teilnehmer Pascal Kappés hat Weihnachten wohl, wie so viele, ein wenig zu sehr mit gutem Essen verbracht. Er zeigt sich auf Instagram frustriert vom Weihnachtsspeck. „Dinge die man nach einem doppelten Weihnachtsessen nicht machen sollte ... sich wiegen“, schreibt er. Dass er dabei immer noch eine bessere Figur macht als viele andere vor dem Weihnachtsschmaus, unterschlägt das Model aber.

View this post on Instagram A post shared by Pascal Michèl Kappés (@pascal.kappes)

Über Weihnachtsspeck hat Wahl-Saarländer Reiner Calmund wahrscheinlich nicht zu klagen: 90 Kilo hat der Feinschmecker und frühere Fußballfunktionär dieses Jahr abgenommen. So wünscht er zu Weihnachten dann auf Facebook auch scherzhaft frohe Festtage und einen Rutsch „mit halbem Gewicht, dafür doppelt so viel Power in ein hoffentlich sorgenfreieres Jahr 2022“.

Wir wünschen eine besinnliche Zeit, frohe Festtage und rutschen mit halbem Gewicht, dafür doppelt so viel Power in ein... Posted by Reiner Calmund on Friday, December 24, 2021