Rettungsschirm für Kliniken ausgelaufen : SKG-Geschäftsführer warnt: Saar-Krankenhäuser steuern auf schwere Turbulenzen zu

Saarbrücken Nach Ansicht von Thomas Jakobs, Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft, lässt Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Krankenhäuser im Regen stehen. Er warnt vor den Konsequenzen – auch für Patienten.

Demnach bringt der Wegfall der in der Corona-Pandemie so wichtigen Liquiditätshilfen viele Krankenhäuser absehbar in gefährliche Turbulenzen. Nachdem die Bundesregierung nach Ostermontag die Ausgleichszahlungen als Teil des Rettungsschirms ersatzlos gestrichen hat, droht nun in vielen Kliniken ein extremer Sparkurs. Auch im Saarland werden die Krankenhäuser schmerzhafte Sparmaßnahmen umsetzen müssen, um finanziell überleben zu können. Dazu hat sich nun auch der Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft (SKG), Thomas Jakobs, geäußert: „Über mehr als zwei Jahre haben die Beschäftigten in den Krankenhäusern alles bis an den Rand ihrer Kräfte gegeben, damit die Menschen in unserem Land gut durch die Corona-Pandemie kommen. Das ging nur, weil der Bund die Liquidität der von enormen Erlösrückgängen betroffenen Krankenhäuser bisher abgesichert hatte.“