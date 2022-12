Debatte : SJV-Vorsitzende: Fusion von SR und SWR stand nie zur Debatte

Saarbrücken In der Debatte um die Zukunft des Saarländischen Rundfunks hat die Vorsitzende des Saarländischen Journalistenverbandes (SJV) Kritik an dem Beitrag des ehemaligen Intendanten des Südwestrundfunks (SWR), Peter Voss, geübt.

(red) Die Vorsitzende des Saarländischen Journalistenverbandes (SJV), Ulli Wagner, hat sich kritisch zum Beitrag des ehemaligen Intendanten des Südwestrundfunks (SWR), Peter Voss, zur Zukunft des Saarländischen Rundfunks (SR) geäußert, der am vergangenen Freitag in der SZ zu lesen war.

In einem anderen Punkt wiederum stimmt Wagner Voss‘ Ausführungen zu: „Fritz Raff war ein Mensch, der über den Tellerrand geschaut und gerne auch das Unmögliche gedacht hat. Nicht nur das, er hat es sogar gemacht.“

SR-Intendant kündigt Reformen an: „Wir können nicht mehr alles anbieten“

Debatte um Zukunft des Saarländischen Rundfunks : SR-Intendant kündigt Reformen an: „Wir können nicht mehr alles anbieten“

Dabei verweist Wagner auf die Fusion zweier Klangkörper des SWR und des SR zur Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern (DRP). „Bis heute“, so Wagner, „begeistert die DRP die Menschen weit über die Region hinaus“. Der radikale Personalabbau in den 2000er Jahren sei Teil der Strategie Raffs gewesen, das Unmögliche zu denken, um dem SR eine Zukunft zu geben. Das, so Wagner, schaffe nur einer, „der davon überzeugt ist, dass der Kurs auch Sinn macht und der auch andere davon überzeugen kann“. Raff habe sich das Motto zu eigen gemacht „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“. „Ich bin mir sicher, dieses steht dem SR immer noch gut an“, schreibt die Vorsitzende des Saarländischen Journalistenverbands.