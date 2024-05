Nach SZ-Interview mit Palästinensern SJV: Union Stiftung soll „Kampagne“ gegen SZ einstellen

Der Saarländische Journalistenverband wendet sich nun scharf gegen diese Vorhaltungen. Grundsätzlich werde die Pressefreiheit in Deutschland laut dem jüngsten Bericht der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ zwar wieder mehr geachtet. So habe es Deutschland im aktuellen Ranking der Pressefreiheit „wieder in die Top 10 geschafft“. Dieser Aufstieg von 21 auf 10 liege „aber leider kaum an spürbaren Verbesserungen“, sondern sei vor allem dadurch zu erklären, dass sich andere Länder deutlich verschlechtert hätten. Die Organisation stelle jedoch fest, dass „pressefeindliche Tendenzen zunehmen“.