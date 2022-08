Saarländischer Singer-Songwriter im TV : Musiker aus dem St. Wendeler Land war live im ZDF-Fernsehgarten - So lief der Auftritt von Steffen Jung

Foto: Alexander Scherer

Sotzweiler/Mainz Steffen Jung ist am Sonntag, 14. August, im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten. So hat sich der Singer-Songwriter aus Sotzweiler in der Show geschlagen:

Steffen Jung aus Sotzweiler hat vor Millionen Zuschauern am am Sonntag, 14. August, einen souveränen Auftritt hingelegt: Der Singer- und Songwriter aus dem St. Wendeler Land hat im ZDF-Fernsehgarten bei strahlendem Sonnenschein seine aktuelle Single „Nie mehr“ präsentiert.

Die sei ein Lied gegen Pessimismus, wie er der SZ im Vorfeld verriet: „Am Ende kennt man sich selbst immer am besten. Ich weiß, was ich kann. Was wirklich in mir steckt. Und ich bin bereit, das allen zu beweisen, die an mir gezweifelt haben.“

Der Auftritt des 30-jährigen Saarländers – hauptberuflich arbeitet er als Lehrer an der Gemeinschaftsschule Beckingen – versprühte gute Laune. Die kam auch beim Publikum an, das beim Refrain „Bitte sag mir nie mehr, dass Du weißt, wie es läuft“ rhythmisch mitklatschte. Am Ende gab es dann viel Jubel und Applaus. „Toller Titel“, befand auch Moderatorin Andrea Kiewel.

Unterstützung erhielt Jung durch seine Bandkollegen Arne Grasmück aus Saarlouis (Keyboard), René Müller aus Saarbrücken (Bass), Eric Blaß aus Mannheim (Schlagzeug) und Christian Schneider aus Hasborn (Gitarre).

Außerdem in Mainz mit vor Ort – ein Supporter-Team aus dem Saarland. Die Fans waren extra angereist, um den Musiker zu unterstützen. Ihr Fazit zu Jungs Auftritt: „Megageil!“

Die Bühne teilte sich Jung mit Künstlern wie Justin Jesso, Giovanni Zarrella, den Söhnen Mannheims, Charly Klauser, Alle Achtung, Daniele Puccia, Marie Reim und Magic Affair.