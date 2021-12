Kontaktbeschränkung, Party, Alkohol : Diese Corona-Regeln gelten an Silvester und Neujahr im Saarland

Update Saarbrücken Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Welche Regeln an Silvester und Neujahr im Saarland gelten und was erlaubt und verboten ist.

Der saarländische Ministerrat hat am 22. Dezember eine neue Corona-Verordnung für das Saarland beschlossen. Die ersten Änderungen treten bereits am 23. Dezember in Kraft, weitere Beschränkungen greifen dann ab dem 28. Dezember. Diese Corona-Regeln gelten nach aktuellem Stand für Silvester und Neujahr im Saarland:

Alkohol, Treffen und Böllern auf öffentlichen Plätzen

Die Ortspolizei wurde in der angepassten Corona-Verordnung ermächtigt, den Alkoholkonsum und das Zünden für Pyrotechnik auf belebten Plätzen und Straßen zu verbieten. Laut dem saarländischen Gesundheitsministerium gilt dies nicht nur an Silvester, sondern auch an Heiligabend und Neujahr. An diesen Tagen sind außerdem Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als zehn Personen untersagt.

Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk, ist wie bereits im Vorjahr, verboten.

Silvester im Saarland: Was gilt für Partys?

Nicht geimpfte oder genesene Personen dürfen sich im Saarland nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts und zwei zusätzlichen haushaltsfremden Personen treffen. Diese Kontaktbeschränkung gilt nicht für Minderjährige, Verwandte in direkter Linie, Ehe- oder Lebenspartner und für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Kinder sind nur noch bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen.

Ab dem 28. Dezember wird die Teilnahme an privaten und öffentlichen Veranstaltungen auf 1000 Besucher beschränkt. Bei privaten Feiern auf dem eigenen Grundstück sind maximal zehn geimpfte Personen erlaubt. Kinder unter 14 Jahren werden auch hier nicht mitgezählt.

Zu Silvester sind neben dem bereits jetzt untersagten Betrieb von Clubs und Diskotheken auch vergleichbare Tanzveranstaltungen untersagt. „Eine schnelle und konsequente Umsetzung der MPK-Beschlüsse sichert eine bundeseinheitliche Linie. Das Saarland geht den Weg, den der Expertenrat empfohlen hat, teilweise hatten wir die angemahnten schärferen Regeln bereits vorher. Omikron zwingt zu deutlich mehr Vorsicht und auch zur Zurückhaltung bei Kontakten“, so Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger.

Silvester im Saarland: Das gilt für Restaurant und Bar

Auch wenn Clubs und Diskotheken im Saarland zu Silvester geschlossen sind, darf in Bars und Restaurants gefeiert werden. Hier gilt ebenfalls die 2G-Plus-Regel. Ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht ist gegebenenfalls möglich. Es empfiehlt sich, das Restaurant im Vorfeld zu kontaktieren und nachzufragen.

Ungeimpfte dürfen kein Restaurant betreten, sich aber Speisen vor Ort abholen oder liefern lassen.

Wer seinen Jahreswechsel besinnlicher mag und Silvester lieber in der Oper, im Theater, in der Therme oder in der Sauna verbringen will, muss sich vor dem Besuch einem Corona-Test unterziehen und geimpft oder genesen sein. Für Geboosterte entfällt die Testpflicht.

Das gilt für den Friseurbesuch vor der Silvester-Party