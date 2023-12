Bodycams im Einsatz Silvester im Saarland: An welchen Orten die Polizei besonders präsent sein will

Die Silvester-Nacht sei immer ganz vorne in den Einsatzstatistiken, erklärt Stephan Laßotta, Pressesprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Im vergangenen Jahr gab es im Saarland 420 Polizei-Einsätze an Silvester, darunter etwa 50 Branddelikte. Viel Arbeit für eine Polizei, die seit Jahren mit Personalnot zu kämpfen hat. Dennoch: „Wir können in der Silvester-Nacht konsequent und flexibel reagieren“, sagt Laßotta.