Kinder tanzen und musizieren zu den Themen Bergbau und den Kelten : Sieger gekürt: Junge Saarländerinnen und Saarländer performen, was für sie Heimat bedeutet

Die jungen Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs „Perform deine Heimat“ haben in der Gebläsehalle in Völklingen ihre Preise entgegengenommen. Foto: Sebastian Dingler

Völklingen Die Sieger des Wettbewerbs „Perform deine Heimat“, ausgerufen von der Landesregierung, stehen fest. In der Gebläsehalle in Völklingen wurden die ersten drei Plätze gekürt.

„Perform deine Heimat“ ist ein neuer Wettbewerb der Landesregierung, der sich an Kinder und Jugendliche richtet, die im wahrsten Sinne genau das tun sollen: Ein markantes Stück des Saarlandes musikalisch und tänzerisch in Szene setzen. Die erste Runde ist nun abgeschlossen; am Montagabend wurden in der Gebläsehalle der Völklinger Hütte die ersten drei Plätze prämiert.

Zur Feier war Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) gekommen, die den mit Corona infizierten Ministerpräsidenten Hans vertrat. Sie wies vor allem auf die besondere Bedeutung des Begriffs „Heimat“ in Zeiten hin, in der Hunderttausende gerade ihre Heimat verlassen müssen. Das thematisierte auch ihre Kollegin, Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Sie hob außerdem hervor, dass das Saarland ein weltoffener Ort sei, der alle Menschen, die hier leben wollen, mit offenen Armen empfange.

Mitgemacht hatten fünf Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung in Ottweiler hatte den Wettbewerb koordiniert. Eine große Herausforderung sei das gewesen, meinte Projektleiterin Eva Kieser, schließlich habe man den Wettbewerb innerhalb von fünf Monaten unter Coronabedingungen auf die Beine stellen und abschließen müssen. Die Geschäftsführerin der Landesakademie, Anna-Maria Lang, sagte, der Wettbewerb habe an dem Punkt angesetzt, dass junge Menschen nach der langen Coronazeit motiviert werden sollten, künstlerisch noch mal etwas auf die Beine zu stellen. Die Dritte im Bunde des Wettbewerb-Teams, Seraina Stoffel, hatte die künstlerische Leitung des Landeswettbewerbs inne. Ihre Aufgabe war es zu schauen, welche Musik- und Tanzgruppen zueinander passten und ob sie einen Coach brauchten.

Vor der Preisverleihung wurden die fünf Filme gezeigt, die ein professionelles Team von den Performances gedreht hatte. Mystisch ging es im ersten Beitrag zu: Die Flötenklasse der Musikschule St. Wendel hatte zu elektronischen Klängen Melodien eingespielt. Im Video waren die jungen Musikerinnen in einem mit Morgentau bedeckten Wald und im Keltendorf zu sehen. Eine grün geschminkte Waldelfe stand im Mittelpunkt der Performance von „Mystic Flutes and Friends“. Video Nummer zwei zeigte die Zusammenarbeit einer Tanzgruppe der Saarbrücker Tanzschule Plattform 3 mit der Trommelgruppe der Vogelgesang-Grundschule in Saarlouis. Der Ort der Aufführung, das Saarpolygon, lieferte allein schon beeindruckende Bilder. Aber auch die Performance, die den Bergbau zum Thema hatte, konnte überzeugen. Im Zeitungsmuseum Wadgassen wurde das dritte Video gedreht: Dort spielte das Schülerorchester Wadgassen auf für einen Tanz der „Cadillac Kings“ aus Steinrausch. Der vierte Beitrag wurde in der Landesakademie selbst gedreht: Dort wurde das Kreisjugendorchester Neunkirchen gefilmt, wie es tanzend einen Pop-Hit spielte. Video Nummer fünf führte wieder zurück ins Keltendorf: Die Bandklasse und Tanz-AG der Klasse 6A der Gesamtschule Nohfelden-Türkismühle zeigte dort den selbst geschriebenen und selbst gesungenen Song „Wir sind Kelten“. Am Ende verkündeten die Jury-Mitglieder Klaus Kieser und Bérengère Brulebois die Entscheidung. Die Mystic Flutes konnten den dritten Platz erreichen, die Klasse 6A landete auf Platz zwei. Gewinner der ersten Runde von „Perform deine Heimat“ wurde die Kombination Plattform 3-Vogelgesang mit ihrem „Polygroove Move“ am Saarpolygon.