Studie zur Überlebenschance von Krebspatienten : Krebszentren mit Gütesiegel sind erfolgreicher

Wissenschaftler haben den Krankheitsverlauf von über einer Million Krebspatienten in Deutschland analysiert, darunter auch Betroffene aus dem Saarland. Dabei stellte sich heraus, dass eine Behandlung in einem Krankenhaus mit zertifiziertem Krebszentrum die Überlebenschancen deutlich erhöht. Das gilt für verschiedene Krebsarten. Foto: Getty Images/iStockphoto/Ridofranz

Saarbrücken Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Die Überlebenschancen steigen, wenn Patienten sich in einer zertifizierten Klinik behandeln lassen. Bei etwa 50 Prozent der betroffenen Saarländer ist das der Fall.

Menschen, die an Krebs erkrankt sind, haben höhere Überlebenschancen, wenn sie sich in einem Krankenhaus behandeln lassen, das dafür spezialisiert und nach den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert ist. Das zeigt eine große Studie, für die bundesweit eine Million Patientendaten ausgewertet worden sind. Diese stammen von der Krankenkasse AOK, darunter auch Daten aus dem Saarland, sowie aus mehreren regionalen Krebsregistern.

Drei Jahre lang haben Forscher mehrerer Universitäten und Institute unter Federführung der Uniklinik Dresden für die Studie „Wirksamkeit der Versorgung in onkologischen Zentren“ (Wizen) die Daten der Patienten ausgewertet. Das Ergebnis ist eindeutig: Patienten mit Krebs, die in zertifizierten Zentren behandelt werden, haben im Vergleich zu Betroffenen, die in nicht zertifizierten Kliniken versorgt werden, deutlich höhere Chancen, zu überleben. Die Analyse wurde für acht verschiedene Krebsarten durchgeführt. Die Auswertung der Krebsregister-Daten beziehungsweise der AOK-Patientendaten zeigt, dass bei Gebärmutterhalskrebs die Sterblichkeit um bis zu 25,9 Prozent sinkt, wenn die Behandlung in einem zertifizierten Zentrum stattfindet. Bei Brustkrebs sinkt die Sterblichkeit um bis zu 20 Prozent, bei Prostatakrebs um bis zu 16 Prozent, bei Krebserkrankungen des Gehirns und Rückenmarks um bis 15,8 Prozent und bei Lungenkrebs um bis zu 15 Prozent. Auch bei anderen Krebsarten ergeben sich statistisch signifikante Vorteile: bei Kopf-Hals-Tumoren bis zu elf Prozent, gynäkologischen Tumoren bis zu zehn Prozent und bei Darmkrebs bis zu acht Prozent.

Nach Angaben von Privatdozent Dr. Bernd Holleczek, dem Leiter des Krebsregisters Saarland, erkranken pro Jahr rund 7000 Menschen im Saarland an Krebs, rund 2800 sterben pro Jahr an ihrer Krebserkrankung. In unserem Bundesland gibt es derzeit sieben Krankenhäuser mit einer oder mehreren zertifizierte Abteilungen für die Behandlung unterschiedlicher Krebsarten. Professor Dr. Harald Schäfer, der am SHG-Klinikum in Völklingen das zertifizierte Lungenkrebszentrum leitet und acht Jahre lang Vorsitzender der Saarländischen Krebsgesellschaft war, hat sich öffentlich schon oft dafür ausgesprochen, „eine Schwerpunktversorgung bei bestimmten Erkrankungen nicht nur zu empfehlen, sondern diese von politischer Seite in der Krankenhausplanung auch festzuschreiben“. Die neue Studie nimmt Schäfer zum Anlass, seine Forderung zu bekräftigen. „Die neuen Erkenntnisse sollten in der künftigen Krankenhausplanung berücksichtigt werden. Krebspatienten sollten nur noch in zertifizierten Zentren behandelt werden.“

Die Deutsche Krebsgesellschaft, die größte wissenschaftlich-onkologische Fachgesellschaft in Deutschland, hat ein Zertifizierungssystem entwickelt, das hohe Qualitätsmaßstäbe zugrunde legt. Die Zertifizierung wird von Fachärzten durchgeführt, die mit der jeweiligen Klinik nichts zu tun haben. „Ein zertifiziertes Zentrum muss jährlich aufs Neue nachweisen, dass es in allen Phasen einer Krebserkrankung, von der Diagnose über die Behandlung bis zur Nachbetreuung, die aktuellen fachlichen Anforderungen erfüllt“, sagt Schäfer. „Diese werden regelmäßig von Fachkommissionen aktualisiert. Das bedeutet, die Anforderungen berücksichtigen den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand. “

Professor Dr. Harald Schäfer ist Ärztlicher Direktor der SHG-Klinik Völklingen und leitet dort das Lungenkrebszentrum. Foto: SHG-Klinik Völklingen/SHG/Tom Gundelwein

Im Saarland hat die Universitätsklinik in Homburg die meisten zertifizierten Organkrebszentren. Zudem erreicht sie durch den Zusammenschluss dieser neun Zentren zu einem interdisziplinären Onkologischen Zentrum die zweite Stufe der Zertifizierung. Das ist auch im Caritas-Klinikum St. Theresia in Saarbrücken der Fall. Die acht zertifizierten Zentren für verschiedene Krebserkrankungen arbeiten ebenfalls zusammen. Geleitet wird das Onkologische Zentrum im Caritas-Krankenhaus von Privatdozent Dr. Julian Topaly. „Die Studie dokumentiert, was wir längst geahnt haben, und bestätigt uns in unseren Bestrebungen, jedem Krebs-Patienten eine individuelle und maßgeschneiderte Therapie basierend auf den neuesten Erkenntnissen anzubieten“, sagt Topaly.

Privatdozent Dr. Julian Topaly leitet das Onkologische Zentrum am Caritasklinikum in Saarbrücken. Foto: CTS

Einer der Vorteile, die zertifizierte Krebszentren ihren Patienten bieten, sind die Behandlungsteams, denen Ärzte verschiedenen Bereichen angehören. „In unserem Lungenzentrum arbeiten Lungenfachärzte, Thoraxchirurgen, Strahlentherapeuten, Onkologen, Pathologen, Radiologen und Nuklearmediziner eng zusammen“, erläutert Harald Schäfer. Die Expertenrunden, die für jeden Patienten eine individuelle Diagnose und Therapie auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse entwickelt, wird Tumorboard genannt. Ein zertifiziertes Krebszentrum muss zudem weitere, auch auswärtige Spezialisten einbeziehen. Es bildet somit ein sektorenübergreifendes Netzwerk. „Die Ärzte arbeiten zum Wohle der Patienten auch mit Fachpflegekräften, Psychoonkologen, Physiotherapeuten, Ernährungsberatern, Seelsorgern, Schmerztherapeuten, Sozialberatern und Palliativmedizinern zusammen“, erklärt Julian Topaly.

Die Daten der Wizen-Studie zeigen, dass größere Kliniken tendenziell eher zertifiziert werden als kleinere. Unabhängig von Geschlecht und Alter sowie Klinikgröße liegt die Überlebenswahrscheinlich aller Patienten in zertifizierten Zentren höher. Allerdings profitieren Patienten in einem frühen bis mittleren Stadium der Erkrankung stärker als Menschen im fortgeschrittenen Stadium. „Im Saarland finden rund 50 Prozent der Tumorbehandlungen in zertifizierten Zentren statt“, sagt Schäfer. Allerdings gebe es auch hier, ähnlich wie im Bund, für die verschiedenen Krebsarten deutliche Unterschiede. Bundesweit wird Brustkrebs am häufigsten in einem zertifizierten Zentrum behandelt (68 Prozent der Fälle), Bauchspeicheldrüsenkrebs hingegen am wenigsten (24 Prozent).