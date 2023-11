Sie retteten Menschen vor Flammen und Herzstillstand 34 Saarländerinnen und Saarländer für ihre Zivilcourage ausgezeichnet

Dafür sind sie am Montagabend von Innenminister Reinhold Jost (SPD) mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. 34 Saarländerinnen und Saarländer wurden an diesem Abend für ihre Zivilcourage geehrt. „Zivilcourage heißt, in einer Situation das Nötige zu tun, auch wenn es viel einfacher gewesen wäre, wegzuschauen“, sagte Jost. Diese Frauen und Männer, die andere gerettet haben und in manchen Fällen sogar ihr eigenes Leben dafür aufs Spiel gesetzt hätten, seien Paradebeispiele der Selbstlosigkeit, des Engagements für das Wohl anderer und der Opferbereitschaft, so der Minister.