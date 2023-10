Pläne nicht mit Ministerium abgestimmt Saar-Gesundheitsminister verärgert über SHG-Klinik in Merzig

Der SHG-Belegschaft war zuvor am Dienstagvormittag ein Sanierungskonzept präsentiert worden. Dieses sieht unter anderem vor, Fachabteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die stationäre Psychiatrie zu schließen. Ambulante psychische Behandlung soll es in Merzig weiterhin geben. Dafür übernimmt die SHG-Klinik in Völklingen die stationären Aufgaben mit 25 zusätzlichen Betten. So zumindest der nun vorgestellte Plan.