Sexualtherapeutin Ruth Westheimer gestorben Charmante Aufklärung für prüde Amerikaner – Sex-Therapeutin Ruth Westheimer im Interview

Mehr als ein Viertel aller Amerikaner haben deutsche Vorfahren. Weihnachtsbäume, Broadway-Musicals, Kindergärten, Hochschulen, das Sozialversicherungssystem und die Gewerkschaften – vieles basiert auf deutschen Vorbildern. Zwischen 1830 und 1930, der Zeit der größten Einwanderungswelle von Europa in die USA, kamen sechs Millionen Menschen aus Deutschland – mehr als aus jedem anderen Land. Die anti-deutsche Einstellung der Bevölkerung zur Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges führte dazu, dass das Lehren der deutschen Sprache in Schulen eingestellt wurde, deutsche Institutionen geschlossen und viele Organisationen aufgelöst wurden. Nicht selten wurden amerikanische Staatsbürger deutscher Abstammung der prodeutschen Gesinnung verdächtigt und interniert. Nach einer weiteren Einwanderungswelle insbesondere deutscher Ingenieure und Wissenschaftler in den 60er Jahren ist die Gesamtzahl deutscher Einwanderer in den USA auf knapp sieben Millionen angewachsen. Seit 1983 wird der 6. Oktober als Deutsch-Amerikanischer Tag in den Vereinigten Staaten gefeiert. Hintergrund ist die Ankunft von dreizehn Mennonitenfamilien in Philadelphia am selben Tag im Jahr 1683, die die ersten deutschen Einwanderer in die USA gewesen sein sollen. Unser Redakteur Johannes Schleuning hat einige Deutschstämmige in den USA besucht. In einer heute beginnenden Serie berichtet Schleuning über seine Begegnungen mit Deutschen jenseits des Großen Teichs.