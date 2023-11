Regionaler Leitartikel CDU fordert „Sexkaufverbot“: Frauen sind keine Ware

Die Bestrafung der Freier bei gleichzeitiger Straffreiheit für Prostituierte – das ist der Kern des „nordischen Modells“, das in mehreren europäischen Ländern bereits Gesetz ist. Auch bei unseren Nachbarn, mit bekannten Folgen: Das Saarland ist für französische Touristen ein Rotlicht-Paradies. 21 Jahre nach Legalisierung der Prostitution in Deutschland fordert die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag nun in einem Positionspapier ein „Sexkaufverbot“ nach nordischen Vorbild. Widerstand: leider vorprogrammiert. In manchen feministischen Strömungen hat sich die Vorstellung durchgesetzt, dass freiwillige „Sexarbeit“ ein Akt sexueller Selbstbestimmung sei. Doch wie selbstbestimmt können „Dienstleistungen“ sein, wenn sie vor allen von Frauen angeboten werden, die keine andere Wahl haben – darunter viele, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, durch Flucht traumatisiert wurden, drogensüchtig sind? Echte Freiwilligkeit findet sich höchstens bei Edel-Escorts, die sich ihre Kunden aussuchen können und Preise verlangen, von denen der große Rest nur träumen kann. Hurenverbände, in denen diese Escorts organisiert sind, vertreten einerseits das Credo „Sexarbeit ist Arbeit“, stemmen sich aber gleichzeitig gegen alle arbeitsrechtlichen Schutzmaßnahmen, die in jedem anderen Beruf völlig normal wären – beispielsweise eine Kondompflicht, die dennoch 2017 eingeführt wurde. Die gleichen Verbände lehnten auch eine Bestrafung von Freiern ab, die wissentlich Opfer von Zwangsprostitution ausnutzen.