Forschungsprojekt der Saar-Uni Sensation: Homburger Forscher spüren mit Künstlicher Intelligenz Hirntumore auf

Am Universitätsklinikum des Saarlandes erforscht ein Team von Ärzten und Wissenschaftlern, ob Künstliche Intelligenz das Aufspüren von Krebszellen im Gehirn erleichtern kann. Es geht um Krebszellen, die sich aus dem ursprünglichen Tumor gelöst und im Gehirn Ableger gebildet haben, so genannte Metastasen. Weil das Computerprogramm, das auf Künstlicher Intelligenz basiert, zunächst aufwändig trainiert werden muss, damit es Krebszellen auf den Bildern aus dem Magnetresonanztomografen (MRT) überhaupt erkennen kann, beschränken sich die Forscher in Homburg zunächst auf Gehirn-Metastasen, die von den drei häufigsten Krebsarten abstammen: Lungenkrebs, Brustkrebs und Hautkrebs.