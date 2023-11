Sensation in Homburg KI unterstützt Forscher bei Entdeckung von Hirntumoren

Bei einer MRT-Aufnahme des Kopfes würden Schicht für Schicht etwa 100 bis 200 Bilder gemacht. Ein modernes MRT sei so leistungsfähig, dass Schichten von nur 0,9 Millimeter Dicke aufgenommen werden könnten. „In einer solchen Schicht kann ein Radiologe Metastasen von nur einem Millimeter Größe erkennen“, erklärt Reith. Die am Projekt beteiligten Ärzte schauen sich jede der MRT-Aufnahmen, die vom Kopf eines Patienten gemacht werden, einzeln an. „Wenn wir in einer Schicht Metastasen entdecken, markieren wir sie und zeigen die bearbeiteten Bilder dann dem Computer. So lernt die Künstliche Intelligenz Schritt für Schritt, wie Metastasen auf den MRT-Schnittbildern zu erkennen sind“, sagt Reith.