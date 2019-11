Auszeichnung für saarländischen Winzer : Winzer-Sekt von Petgen-Dahm gewinnt ersten Preis

Perl Winzer wissen, dass man langfristig denken muss; guter Wein braucht eben Zeit. Insofern sind es Brigitte und Ralf Petgen gewohnt, auf den Lohn ihrer Mühe zu warten.

„Vor acht Jahren habe ich den Wein auf die Hefe gelegt“, erzählt Ralf Petgen. Jetzt hat die perlende Köstlichkeit vom Weingut Ökonomierat Petgen-Dahm beim „Deutschen Sekt Award“, bei dem gut 500 Sekte verkostet wurden, in der Kategorie „Sekt mit Restsüße“ den ersten Platz abgeräumt. Genauer, ein Gewürztraminer Demi-Sec von 2011. Und das vor dem rheinhessischen Konkurrenten „Raumland“, den Kenner noch vor so manchem Champagner nennen. Entsprechend perlt die Freude jetzt in Perl.