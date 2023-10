Universitätsarchivar Ein Mann, eine Uni, ein Gedächtnis

Wüsste man nicht um die chronische Raumnot der Universität des Saarlandes, könnte man auf den Gedanken verfallen, dass der Uni ihr Archiv nicht am Herzen liegt, ja es ihr vielmehr egal zu sein scheint. So unwürdig, wie es auf dem Saarbrücker Campus untergebracht ist. In den Kellerkatakomben einer der alten Below’schen Kasernenbauten fristet es in Gebäude A2 2 seit Jahr und Tag ein stiefmütterliches Schattendasein.