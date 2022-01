Regionaler Leitartikel : Pflegenotstand seit 60 Jahren

In einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit ist von rund 21 000 offenen Stellen für Altenpflegekräfte und 15 500 offenen Stellen für Krankenpflegkräfte in Deutschland zu lesen. Im Fünf-Jahres-Vergleich sei die Zahl der gemeldeten Stellen für Pflegekräfte mehr als doppelt so stark gestiegen wie die der Stellen insgesamt: in der Altenpflege um 13 Prozent, in der Krankenpflege sogar um 28 Prozent.

