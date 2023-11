Start der Weihnachts-Spendenaktion des Vereins „Hilf Mit“ der Saarbrücker Zeitung Seit 50 Jahren: Hilfe für Saarländer in Not

Es sind schwierige Zeiten: Die Kosten für Strom und Wärme sind hoch, die Preise für Lebensmittel im Supermarkt steigen weiter an. Viele Menschen im Saarland geraten unverschuldet in finanzielle Probleme. Gerade kinderreiche Familien und ältere Saarländerinnen und Saarländer sind betroffen. Ein neuer stromsparender Kühlschrank oder eine neue dicke Kinder-Jacke für den Winter sind für manche Mitbürger in solchen Zeiten unerschwinglicher Luxus. Staatliche Hilfsleistungen federn die größte Not ab, „doch die Hilfsangebote sind sehr komplex und viele Menschen wissen nicht genau, welche Hilfen sie beantragen können“, sagt Anne Fennel, Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Diakonisches Werk Saar. „Für uns ist es daher ganz wichtig, dass wir Geld haben, dass wir ganz unbürokratisch in Notlagen auszahlen können“, betont Fennel.