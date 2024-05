Besuch in den Hochwassergebieten „Seit 36 Stunden Ausnahmezustand“ – Bundeskanzler Scholz verspricht dem Saarland Hilfe

Der Kanzler zeigte sich bei dem Besuch beeindruckt davon, „welche Gewalt die Natur hat“. Es sei wichtig, sich „immer wieder auf solche Ereignisse vorzubereiten“. Scholz lobte die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und auch zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer: „Auf so etwas werden wir immer wieder angewiesen sein.“ Die Katastrophe sei „ein Aufruf zur Solidarität und das wird auch so sein“, sagte Scholz. Aktuell stehe die akute Hilfe im Vordergrund, danach werde es weiter „darum gehen, dass man verabredet, was man tun kann“. Hier könnten sich „alle darauf verlassen, dass das im besten Sinne geschieht“. „Wir haben da eine gute Praxis der Solidarität.“ Denn: „Leider ist das ja hier nicht das erste Mal, dass wir eine große Naturkatastrophe zu bewältigen haben und deshalb werden wir natürlich schauen, was hier jetzt zu tun ist und was notwendig ist“, sagte der Kanzler, der in Saarbrücken für Samstag ursprünglich eine Dialogveranstaltung mit rund 400 Bürgern zur Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni geplant hatte. Und abgesagt hatte. Das wäre unpassend gewesen, wenn im Saarland Innenstädte wie in Ottweiler unter Wasser stehen. Oder Straßen wie in Kleinblittersdorf.