15 Jahre Studienstiftung Saar In Feierlaune: 15 Jahre Studienstiftung Saar

4700 vergebene Stipendien seit 2009, zwei Drittel davon Deutschlandstipendien – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Das hat die „StudienStiftungSaar“ denn auch getan, am Montag aus Anlass ihres 15-jährigen Bestehens in der Saarbrücker Aula der Universität. In ihren Reden ließen der Vorstandsvorsitzende Gerhard Theis wie auch der Kuratoriumsvorsitzende und Ex-MP Reinhard Klimmt nicht nur die Geschichte der Stiftung Revue passieren. Sie erinnerten auch daran, dass die Studienstiftung Saar (Stiftungskapital: sechs Millionen Euro) bei der Vergabe von Deutschlandstipendien, deren Finanzierung sich Bund und private Stifter in den Länder teilen, seit Jahren bundesweit auf Platz eins rangiert.