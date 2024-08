Glückstreffer im Landkreis Saarlouis Sechsstelliger Lotteriegewinn für Saarländer bei „Super 6“

Es handelt sich um den neunten Großgewinner – das ist die Kategorie mit Gewinnen über 100 000 Euro – in diesem Jahr, der ins Saarland geht. Der Jackpot sei am Samstag nicht geknackt worden. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch winke in Gewinnklasse 1 daher eine Summe von 15 Millionen Euro.