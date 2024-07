Keine Chance auf Genehmigung Sechs Vereine stellen Antrag auf Cannabis-Anbau im Saarland

Dass Anbauvereine im Saarland in den kommenden Wochen eine Genehmigung bekommen werden, dürfte allerdings ausgeschlossen sein. Denn die Anträge werden im Umweltministerium erst bearbeitet, wenn alle im Cannabisgesetz der Bundesregierung „aufgezählten Dokumente und Nachweise vollständig vorliegen“, so das Ministerium. Das ist für die Vereine aktuell aber unmöglich. Denn diese müssen unter anderem einen ausgebildeten Präventionsbeauftragten benennen, der eine Schulung an einer Landes- oder Fachstelle für Suchtprävention nachweisen kann. Solche Schulungen werden aber im Saarland noch gar nicht angeboten. Schulungen soll es im Saarland erst geben, wenn ein entsprechender Lehrplan von der Bundesregierung erstellt wurde. Das soll voraussichtlich ab August der Fall sein.