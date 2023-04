Ein unverhofftes Treffen mit Lô Borges in Brasilien Wie dank Ebay und alten Büchern ein Musik-Traum wahr wurde

Es gibt Zufälle im Leben, die sind so schön, dass man sie einfach erzählen muss. Unser Autor Sebastian Dingler verbrachte in jungen Jahren acht Monate in Brasilien, wo er Portugiesisch lernte und sein Faible für die brasilianische Musik entdeckte. Jetzt, ein paar Jahrzehnte später, traf er eines seiner großen Idole persönlich. Dank eines ganz und gar unwahrscheinlichen Zufalls. Hier sein Protokoll.

09.04.2023, 10:05 Uhr

Lô Borges (Mitte) mit Band bei seinem Konzert im Palácio das Artes in Belo Horizonte. Foto: Dingler/Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler

Der brasilianische Sänger, Gitarrist und Komponist Lô Borges begleitet mich schon seit 1990, als ich zum ersten Mal in Brasilien war. Er ist ein bisschen der Geheimtipp unter den brasilianischen Musikgrößen, nicht die Kategorie Grönemeyer oder Lindenberg, sondern eher vergleichbar mit Heinz Rudolf Kunze oder Klaus Hoffmann. Sein größter Erfolg war gleich sein erstes Album, „Clube da esquina“, das er zusammen mit Milton Nascimento aufnahm. Der gehört nun wirklich zur Kategorie der brasilianischen Superstars.