Serie Reportage der Woche : „Man muss es mit Leib und Seele wollen“

90 Milchkühe und 90 Jungrinder auf dem Bauernhof in Schmelz wollen täglich gut versorgt sein. Peter Bernarding (59) hat den Hof seit 1986 geführt und jetzt verkauft. Dennoch will er auch künftig bei seinem Nachfolger mithelfen. So ganz aufhören – das ist dann doch nicht seine Sache. Foto: Ruppenthal/wir

Schmelz Warum es Landwirte heute im Saarland immer schwerer haben und der Nachwuchs für die Höfe fehlt.

Es ist sein großer Traum: Peter Bernarding will Bauer werden, wie schon der Papa. Von Kind an hilft er mit im Stall, kümmert sich um Futter, versorgt die Tiere, fährt auf dem Traktor mit, draußen auf dem Feld. „Ich bin hier in Schmelz aufgewachsen. Es war von Anfang an mein Wunsch, den Hof zu übernehmen und weiterzuentwickeln“, sagt Bernarding. Auch heute noch, mit 59, hellen sich seine Gesichtszüge auf, wenn er den Tieren das Futter bringt. 90 Milchkühe sowie 90 Jung­rinder gehören zum Hof. Und die fressen allein an einem Tag schon rund fünf Tonnen Futter.

1986 hat Peter Bernarding den Hof von seinem Vater übernommen. Er erhöht die Zahl der Nutztiere. Die Größe eines Hofes entscheidet über die Überlebenschancen. „Der ganze Tag auf dem Hof ist durchgetaktet“, beschreibt Bernarding die Herausforderung, vor der man als Landwirt steht. Alleine kann man das wohl überhaupt nicht schaffen. „Das alles geht nur, wenn Sie auch eine Ehepartnerin haben, die mitzieht. Sie müssen in diesem Beruf 200 Prozent Einsatz bringen, sonst funktioniert es nicht. Es funktioniert nur als Familienbetrieb“, sagt Bernarding. „Ich bin auch schon mit Gipsarm und starker Erkältung arbeiten gegangen.“

Von einer landwirtschaftlichen Idylle, gar einem Traum, kann längst nicht mehr die Rede sein. Hans Lauer, Hauptgeschäftsführer des saarländischen Bauernverbandes, argumentiert ganz nüchtern: „Die Berufung als Bauer muss schon da sein. Wenn der Milchpreis bei 22 Cent liegt und man gleichzeitig nicht weiß, wie man sein Personal bezahlt, laufende Kosten bewältigt, dann ist es schnell aus mit der Berufung. Außerdem muss man ja auch seine Familie ernähren können. Die hat ja auch Ansprüche.“

Die harte Arbeit, von morgens sechs Uhr bis in die Nacht an 365 Tagen im Jahr, ohne jemals einen längeren Urlaub erlebt zu haben, ist am Ende nicht einmal ausschlaggebend gewesen für einen schweren Herzens getroffenen Entschluss, den Peter Bernarding jetzt umsetzt: Er gibt den Beruf auf, der für ihn so lange Berufung und Erfüllung zugleich war. „Das ist mir sehr schwergefallen.“ Den Hof hat er bereits an einen niederländischen Kollegen verkauft. Dieser verfügte bisher über einen kleinen Betrieb und hatte den Wunsch, sich zu vergrößern. Der Hof in Schmelz umfasst 130 Hektar. Doch selbst das reicht heute nicht mehr aus, um im knallharten nationalen und internationalen Wettbewerb langfristig überleben zu können. Der Holländer wird den Hof in den kommenden Jahren nochmals erweitern müssen. Geeignetes Gelände dafür ist schon vorhanden.

1200 Höfe gibt es noch im Saarland, davon werden etwa 400 als Haupterwerbsquelle betrieben. Ein solcher Hof erreicht eine Größe von bis zu 400 Hektar. Hinzu kommen weitere engagierte Menschen, die einen Bauernhof als Nebenerwerb betreiben. In dieser Form werden rund 800 Höfe geführt. Die meisten Bauernhöfe an der Saar sind seit vielen Jahrzehnten im Familienbesitz.

Peter Bernarding wollte den Schritt zur Vergrößerung des Hofes jedoch nicht mehr selbst angehen. Zumal seine drei Kinder als Nachfolger nicht in Frage kommen. Diese haben zwar oft mitgeholfen, sich dann aber doch lieber für andere Berufe entschieden. „Ich habe den Tag X schon fast zehn Jahre kommen sehen. Deshalb konnte ich mich darauf vorbereiten.“ Bernarding versteht, warum sich seine Kinder am Ende gegen die Landwirtschaft entschieden haben. „Man muss es mit Leib und Seele wollen. Es ist schade für den Betrieb, aber ich bin froh, dass meine Kinder heute ein leichteres Leben haben können mit geregelteren Arbeitszeiten, weniger Arbeitsaufwand und mehr Freizeit.“ Mehr Freizeit hat sich auch der Landwirt aus Schmelz so manches Mal gewünscht: „Wenn andere in der Sonne liegen, macht der Bauer Heu.“

Die Idylle auf den Höfen, sollte sie jemals wirklich vorhanden gewesen sein, ist längst einer unerbittlichen Realität gewichen. Mehr noch als die ständige Präsenz und die harte Arbeit wird zur Hürde, dass es inzwischen für junge Menschen nahezu unüberwindbare Hindernisse gibt, um überhaupt als Landwirt starten zu können. Hans Lauer vom Bauernverband erwähnt die sehr hohen Kosten, um sich eine Existenz aufzubauen. „Einen Bauernhof zu betreiben, bedeutet eine Investition von rund einer Million Euro. Landwirtschaft ist heute der teuerste Arbeitsplatz in der industriellen Wirtschaft.“ Allein schon die Banken „verlangen, wenn sie einen Bauernhof mit finanzieren sollen, ein vorhandenes Eigenkapital von mindestens 60 Prozent“. Zudem müsse man über viele Jahre hinweg in der Lage sein, Geld für Investitionen zu mobilisieren, zum Beispiel die Erneuerung von Stallungen oder die Anschaffung neuer Maschinen. Es dauere allein eine Generation, bis man eine Tierherde aufgebaut hat.

Ein Landwirt erwirtschaftet eine geringere Rendite als ein Handwerksbetrieb. „Personalkosten sind bei einem Handwerksbetrieb einfacher zu schultern als in der Landwirtschaft. Viele Bauern können keine zusätzlichen Arbeitskräfte bezahlen“, betont Lauer. Deshalb müssten auch immer mehr Landwirte aufgeben. Denn zu all dem komme noch ein aus Sicht der Bauern riesiges Ärgernis hinzu – die enorme Bürokratie aus Brüssel. Nahezu alle Vorgänge auf dem Hof müssen täglich schriftlich dokumentiert werden. Das verlange die EU. Doch viele kapitulierten inzwischen vor dem Dschungel an Vorgaben.

Trotz aller Hürden sieht Hans Lauer dann doch noch eine ungewöhnliche Chance, wie man heute Landwirt werden kann. Hier kommt die Liebe ins Spiel. Man könne ja auch in eine Familie einheiraten. Diese Möglichkeit solle heute nicht unterschätzt werden, zumal junge Bäuerinnen und Bauern wenig Zeit haben, neben ihrer kräftezehrenden täglichen Arbeit noch Menschen kennenzulernen, die vielleicht zu ihrem privaten Glück fehlen.

Peter Bernarding hat sich bis heute seine Leidenschaft für die Landwirtschaft bewahrt. Etwas macht ihm allerdings wirklich sehr zu schaffen: Er bemerkt auch im Saarland eine abnehmende Akzeptanz der Landwirtschaft in der Gesellschaft. „Arbeit am Sonntag wird immer seltener toleriert. Lärm dürfen wir als Landwirte auch nicht machen. Und wenn wir mit der Pflanzenschutzspritze auf dem Acker arbeiten, meinen viele Leute gleich, man wolle sie vergiften.“ Etwas mehr Toleranz und Bereitschaft zum Gespräch seien heute schon erforderlich, wenn der Landwirt seine Tätigkeit verantwortungsvoll wahrnehmen solle. Bauern sorgten schließlich auch für frische regionale Lebensmittel und dafür, dass die Kulturlandschaft erhalten bleibe statt landesweit vom Unkraut überwuchert zu werden. Hier reagiert auch der Bauernverband sensibel. „Viele fordern, dass wir ohne Pflanzenschutz und Düngemittel arbeiten. Das geht gar nicht“, sagt Hans Lauer. Kartoffelkäfer und andere Schädlinge bedrohten ganze Ernten. „Viele Menschen haben einen Garten. Sie nehmen doch auch nicht hin, wenn sich Raupen und Schnecken über ihren Salat hermachen.“ Manches sei einfach nicht mehr zu verstehen. „Die Leute wollen gutes Essen, aber keine Landwirtschaft. Die Tiere sollen nicht geschlachtet werden, aber viele Menschen wollen trotzdem ein gutes Steak essen. Wie soll das gehen?“

Peter Bernarding und einige seiner Kollegen beschreiten mittlerweile auch neue Wege, um mit der Bevölkerung besser ins Gespräch zu kommen. Sie laden Kindergärten und Schulen auf die Höfe ein. Sie wollen vermitteln, welchen Wert frische Lebensmittel haben, was alles getan wird, um sie zu gesunden Bedingungen in der Region zu produzieren.

Bauernhöfe im Saarland. Foto: SZ/Müller, Astrid

Bauernhof Bernarding ´Schmelz: Peter Bernarding hat seinen Hof ueber einen Makler an einen Niederlaender verkauft, nadem er keinen Nachfolger hatte. Foto: Rolf Ruppenthal/ 3. Juni 2019. Foto: Ruppenthal/wir