Immer mehr Straftaten mit Messern im Saarland

1141 Strafanzeigen mit aktiven Einsatz oder dem griffbereiten Mitführen von Stichwaffen und Messern zählte die saarländische Polizei zwischen Januar 2016 und dem 30. April diesen Jahres.

Das ist das Ergebnis einer Sonderauswertung, die Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Donnerstag in Saarbrücken vorgestellt hat.

Insgesamt erfassten die Behörden im ausgewerteten Zeitraum 1490 „lagebildrelevante Fälle“, heißt es in einer Mitteilung. Gab es 2016 noch 562 Vorfälle, so stieg diese Zahl im vergangenen Jahr auf 672.

Ministerium schließt weitere Steigerung nicht aus

In den ersten vier Monaten kam es zu 256 weiteren Vorfällen – was hochgerechnet einen weiteren Anstieg ergeben würde. 2018 sei eine weitere Steigerung nicht auszuschließen, erklärt das Ministerium.

Tatverdächtige konnte die Polizei in 1201 der 1490 Fälle ermitteln. 70 Prozent von ihnen sind deutsche Staatsangehörige.

Wie verteilen sich die Taten in der Region? Das Ministerium spricht von einem „erkennbaren Stadt-Land-Gefälle“ und einer deutlichen Diskrepanz zwischen Norden und Süden. Wobei nach Behördenangaben vor allem eine Kommune heraussticht: Saarbrücken.

Saarbrücker Innenstadt „besonders stark belastet“

Wie die Sonderauswertung belege, handele es sich nicht um ein landesweites, sondern eher ein lokales Problem, so das Ministerium zu den Straftaten mit Messern. Öffentlich wahrnehmbar sei es insbesondere in der Saarbrücker Innenstadt. In der Landeshauptstadt seien der Stadtteil St. Johann und dort Hauptbahnhof, Kaiserviertel und Johanneskirche „besonders stark belastet“.

Minister Bouillon will nun die Möglichkeit prüfen, in Saarbrücken „dauerhafte Waffenverbotszonen einzurichten“, ließ er mitteilen.

Ein ausführlicher Bericht folgt.