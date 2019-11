Unfälle : Vier schwer Verletzte nach Unfall in Serrig

Der beschädigte Wagen des Unfallfahrers. Foto: Wilfried Hoffmann

Serrig Vier Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Martinusstraße in Serrig schwer verletzt. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Merzig-Wadern fuhr auf der B51 aus dem Saarland kommend in Richtung Serrig.

Bei der Abfahrt in die Serriger Martinusstraße verlor er in der Rechtskurve die Kontrolle über seinen Opel und kollidierte frontal mit einem ihm entgegenkommenden Volvo einer 60-jährigen Frau aus dem Raum Saarburg.