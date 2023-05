Das sind die Spezialisten Diese neuartige Behandlung macht weltweit Hoffnung bei schwerem Prostatakrebs

Bei fortgeschrittenem Prostatakrebs sind meist schon Krebszellen in andere Regionen des Körpers gewandert, in Lymphknoten, Organe und Knochen. Schlimmstenfalls ist das ganze Skelett befallen: In Wirbelsäule, Rippen, Kreuzbein, Schulterblatt oder Schädel haben sich Tochtergeschwulste gebildet, sogenannte Metastasen. Doch selbst solche Fälle gelten heute nicht mehr als hoffnungslos.