Empörung über „Saarbrooklyn“ : Neue Vorwürfe gegen Spiegel TV wegen Saarbrücken-Film

Saarbrücken Saarbrückens Oberbürgermeisterin Britz hat die Aufsichtsbehörde wegen des Spiegel-TV-Films „Saarbrooklyn“ eingeschaltet.

Die Stadt Saarbrücken hat jetzt Programmbeschwerde bei der zuständigen Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein gegen den Spiegel-TV-Beitrag „Saarbrooklyn – Der Randbezirk der Gesellschaft“ eingelegt. Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) weist in einem Schreiben an die Medienaufsicht darauf hin, dass journalistische Beiträge laut Bundesverfassungsgericht „ausgewogen und sachlich“ sein müssten. „Zur Darstellung von Halbwahrheiten, einseitiger und verzerrter Berichterstattung“ seien die Medien nicht berechtigt. Auch gehöre zu „einer Berichterstattung über Missstände“ in der Stadt die Gelegenheit zur „Äußerung und Bewertung“ durch die Verwaltung. Dies sei unterlassen worden. Der Fernsehbeitrag zeigt fast eine halbe Stunde lang Teile der Landeshauptstadt als Ghetto-City, in der vorwiegend arme Kinder, Hartz-IV-Empfänger, Junkies und Rechtsaußen-Wähler leben. Dies löste bei Politik und Bürgern eine Welle der Empörung aus.