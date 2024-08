Tipps der Verbraucherzentrale Schulstart im Saarland: was gehört in die Schultüte und was nicht?

Es gibt sie in groß und klein, in bunten und knalligen Farben, mit Tier- oder Superhelden-Motiv oder auch ganz traditionell mit Karo-Muster und Schleife. Die Rede ist von der Schultüte. Denn in nicht einmal mehr drei Wochen beginnt für viele Kinder der Ernst des Lebens. Am 26. August starten die Schulen im Saarland und bis dahin gilt es noch einiges zu erledigen. Unter anderem: das Packen der Schultüte. Doch was gehört da überhaupt rein? Und gibt es No-Gos?