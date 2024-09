Bildung im Saarland Nach Einführung von Schulgeld – Ministerium warnt vor Benachteiligung von Kindern

Bislang wird, wie die Bischöfliche Pressestelle in Saarbrücken gegenüber unserer Zeitung nochmals bestätigte, in keiner ihrer Schulen Schulgeld verlangt. Allerdings denke man derzeit über verschiedene Optionen nach, so das Bistum weiter. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ausdrücklich auch über die Erhebung von „Schulfördergeld“ oder einer „freiwilligen Elternspende“.