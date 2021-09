Übergewicht schadet Kindern besondersWie Schulkinder fitter werden sollen : Wie Schulkinder fitter und schlauer werden sollen

Zum Start des Projektes „Bewegte Kinder, schlaue Köpfe“, bei dem regelmäßige Bewegungspausen in den Unterricht eingebaut werden sollen, trafen sich Lehrerinnen und Lehrer der teilnehmenden Schulen bei der IKK Südwest in Saarbrücken. Unter Anleitung von Diplomsportlehrer Dirk Müller von der IKK wurden schon mal einige der Übungen vorgestellt, die später die Unterrichtsstunden auflockern sollen. Foto: SZ Foto: Martin Lindemann/SZ

Saarbrücken Corona hat auch der Fitness der Kinder geschadet. Beim Projekt „Bewegte Kinder, schlaue Köpfe“ sollen Bewegungspausen Teil des Unterrichts werden.

Saarbrücken „Bewegte Kinder – schlaue Köpfe“ heißt ein neues Projekt, das Schulkinder im Saarland körperlich und geistig fit machen und gesund halten soll. Es ist vorerst auf zwei Jahre angelegt; elf Grundschulen und eine Förderschule nehmen daran teil. Dabei sollen regelmäßige Bewegungs- und Entspannungspausen in den Unterricht eingebaut, die körperliche Aktivität in den Pausen durch Spiel- und Sportgeräte gefördert und feste Wander- und Sporttage durchgeführt werden.

Bei diesem Projekt kooperiert das saarländische Bildungsministerium mit der regionalen Krankenkasse IKK Südwest und der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung (BAG). Zum Start der Aktion im neuen IKK-Verwaltungsgebäude in der Saarbrücker Europaallee waren am Freitag Leiter, Sportlehrer und Projektleiter der teilnehmenden Schulen eingeladen. Sie stellten dabei auch ihre Ideen vor, wie leichte sportliche Aktivitäten dauerhaft in den Unterricht eingebaut werden sollen.