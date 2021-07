Schulen und Corona : Nachbessern in den Schulen reicht nicht

Saarbrücken In der Pandemie wurden die Defizite der Schulen im Saarland deutlich. Doch es reicht nicht, bei der Digitalisierung und Lüftung nachzulegen, die Schulen müssen grundsätzlich für neue Unterrichtsformen fit gemacht werden

Schulen öffnen? Schulen schließen? Klassen halbieren oder vollständig in den Präsenzunterricht lassen? Mit diesen Fragen müssen wir uns gerade nicht beschäftigen. Die Corona-Zahlen sind auf einem erträglichen Stand. Der „Gesundheitsschirm“ für die Zeit nach den Ferien steht bereit und setzt (weiter) auf Tests und Mund-Nasen-Bedeckung. Zudem: Kaum ist der Schulbetrieb wieder angelaufen, haben die Sommerferien begonnen. Gerade ist es also nicht so wichtig, ob die Räume Luftfilter haben oder nicht. Jetzt ist Sommerpause in den Schulen wie im Landtag. Das ist üblicherweise die Zeit, in der renoviert wird, ob die Schulen nun in kommunaler Trägerschaft oder in der der Landkreise sind.