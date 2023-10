Große Schulbau-Konferenz der Saar-Architektenkammer Welche Räume braucht es, damit Kinder gut und gerne lernen können?

Alle waren gekommen. Alle, die irgendwie mit Schulbau und Bildung zu tun haben, waren der Einladung der Saar-Architektenkammer vergangene Woche gefolgt, um über „Neue Räume für Bildung und Leben“ zu diskutieren. „Wir hatten fast 100 Anmeldungen mehr als Plätze“, freute sich Architektenkammer-Präsident Alexander Schwehm über das überwältigende Interesse der Fachwelt. Knapp 200 Menschen – Architekten, Vertreter der Baubranche, Schulleitungen, Lehrer, Kommunal- und Landespolitiker, die Schülervertretung und andere – waren ins Foyer des Landesverwaltungsamtes in Saarbrücken gekommen. Diesen Raum hatte man glücklicherweise schnell gefunden, nachdem der ursprünglich vorgesehen Saal in der Industrie- und Handelskammer (IHK) kurzfristig abgesagt worden war. Begründung nach einer Feuerwehr-Prüfung: mangelhafter Brandschutz. In den IHK-Saal dürfen in Zukunft nur noch 99 statt 199 Menschen rein. Willkommen im deutschen Auflagen-Wahnsinn.