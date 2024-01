Rundumschlag des 20-Jährigen Schüler nur als „Massenware“ – Ex-Saar-Schülersprecher rechnet mit Schulpolitik ab

Es ist ein kurioser Zufall, der am Ende dann aber doch eine Frage aufwirft: Der ehemalige sowie der aktuelle Landesschülersprecher sitzen derzeit im Innenministerium Wand an Wand. Hasan Aljomaa, seit April 2023 im Sprecheramt, absolviert dort sein einjähriges Fachoberschulpraktikum. Ein Büro weiter ist sein Vorgänger Lennart-Elias Seimetz seit einem Jahr in der Presseabteilung von Innenminister Reinhold Jost beschäftigt. Zu Zeiten, als Jost noch Umweltminister war, hatte Seimetz in der dortigen Pressestelle ein Praktikum gemacht – der Kontakt blieb (und die Parteizugehörigkeit stimmte auch). Doch wäre es nicht viel naheliegender, hätte Seimetz in der Pressestelle des Bildungsministeriums angeheuert?