Regionaler Leitartikel Peter Müller hat einfach Recht

Peter Müller hat das Offensichtliche ausgesprochen, wie zuvor auch schon mehrere Ministerpräsidenten der Union. Das zeigt einmal mehr, dass die kompromisslose Position der CDU-Führung zur Schuldenbremse in Bund und Land den Diskussionsstand in der Partei nicht richtig widerspiegelt, schon gar nicht im Saarland. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat den Bedarf öffentlicher Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz bis 2034 gerade erst auf 600 Milliarden Euro beziffert. Die Vorstellung, man könne dies fnanzieren, indem an anderer Stelle gespart wird oder „Prioritäten neu gesetzt“ werden, ist absurd.