Heute geht im Saarland der Unterricht wieder los : Das sind die neuen Corona-Regeln für den Schulstart nach den Sommerferien

Saarbrücken Auch nach mehr als anderthalb Jahren hat die Corona-Pandemie den Schulalltag voll im Griff. So gelten heute am ersten Tag nach den großen Ferien zahlreiche Regeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus. Auch für die Erstklässler.

Masken auf – das gilt generell während der ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien. Damit startet das Schuljahr an diesem Montag (30. August) erneut unter besonderen Pandemie-Umständen. So gilt die Maskenpflicht im Unterricht und während der Betreuung. Auf dem Schulhof dürfen sie abgenommen werden.

Außerdem müssen sich Schülerinnen und Schüler regelmäßig testen lassen. Vorerst gilt diese Bestimmung des saarländischen Bildungsministeriums die ersten zwei Wochen bis zum 10. September. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass es insbesondere durch Reiserückkehrer aus Hochinzidenzgebieten zu Corona-Ausbrüchen in Schulen kommt. Neben Tests zuhause werden Kinder und Jugendliche auch in den Schulen getestet. Diese Pflicht gilt laut Landesverordnung an allen Schulen sowohl für Lehrer und andere Beschäftigte als auch für Schüler, um einen sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen. Wer sich nicht testen lässt, bleibt außen vor, darf nicht ins Schulgebäude. Für diese Schüler gibt es dann allternative Bildungsangebote für Zuhause.