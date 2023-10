Regionaler Leitartikel Neue Schulen braucht das Land!

In der Diskussion um den Schulbau geht es meistens ums Geld. Allein 160 Grundschulen müssen in ziemlich kurzer Zeit neu oder zumindest umgebaut werden. Die gigantische Summe von rund 700 Millionen Euro braucht es nur dafür. Dies vor dem Hintergrund steigender Baupreise, hoher energetischer Auflagen, mangelnder Fachkräfte am Bau genauso wie in den Schulen und Ämtern, die den Schulbau vor Ort in den Kommunen organisieren müssen. Da kann es einem schwindlig werden!