Schulbau Schulen brauchen mehr als nur neue Räume

Wie das gehen könnte, erläuterte Jens Stahnke, Vizepräsident der Architektenkammer, in seinem Vortrag „Warum wir Schule aus architektonischer und stadtplanerischer Sicht neu denken müssen“. Man müsse neue Raumkonzepte entwickeln, weil Schulen – zumal im Ganztag – Lernorte und Lebensräume gleichermaßen seien. Sie müssten viele Bedürfnisse erfüllen. Stahnke und andere seiner Kollegen plädierten eindringlich dafür, die Architekten und Fachplaner bereits in der „Planungsphase 0“ einzubinden, statt erst dann, wenn das Schulkonzept bereits stehe. „Außerdem sind Wettbewerbe ein sehr sinnvolles Instrument“, so der Architekt mit Erfahrung im Schulbau (zum Beispiel beim Umbau der Gemeinschaftschule Quierschied). Investierten die Kommunen in Wettbewerbe, würde das die Schulbau-Ergebnisse verbessern, ist er sich sicher. „Der Umbau bestehender Gebäude ist fast noch spannender als der Neubau“, findet Stahnke. Flexible Raumnutzungskonzepte seien das Gebot der Zeit, auch unter energetischen Gesichtspunkten. So könnte eine Schule auch als Quartierszentrum dienen, das nicht nur von der Schulgemeinschaft werktags von acht bis 17 Uhr genutzt wird. „Wir müssen alles neu denken, weil wir es unseren Kindern schuldig sind“, appellierte Stahnke.