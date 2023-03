Bertelsmann-Studie : Zahl der Schulabbrecher steigt deutschlandweit – Saarland über Bundesschnitt

Schulabbrecher-Quote ist in Deutschland leicht gestiegen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Gütersloh/Saarbrücken Zehntausende junge Menschen haben in Deutschland die Schule ohne Abschluss beendet. Nach Angaben einer Studie der Bertelsmann-Stiftung liegt das Saarland über dem Bundesschnitt. Und hat noch andere Besonderheiten.

An die 47 490 Jugendliche haben in Deutschland 2021 keinen Schulabschluss gemacht. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh hervor. Das Saarland schneidet dabei etwas schlechter ab als der Bundesdurchschnitt.

Wie es in der am heutigen Montag, 6. März, veröffentlichten Analyse heißt, lag damit bundesweit die Schulabbrecher-Quote zuletzt bei 6,2 Prozent. Zehn Jahre zuvor hatte sie 6,1 Prozent eines Jahrgangs betragen.

Weitere Angaben zu Schulabbrechern im Detail

Was zudem auffällt: 2021 schmissen mit 60 Prozent mehr Jungen die Schule hin, ohne einen Abschluss in der Tasche zu haben, als Mädchen. Und Jugendliche mit ausländischen Wurzeln seien unter den Abbrechern mit 13,4 Prozent annähernd dreifach so stark vertreten wie Deutsche (4,6 Prozent).

Regional fallen die Ergebnisse sehr unterschiedlich aus: So lag die Quote jener ohne Schulabschluss in Bayern bei 5,1 Prozent, bei zehn Prozent in Bremen.

Die Zahlen fürs Saarland

2021 machten im Saarland 549 Jugendliche keinen Abschluss. Das waren 6,6 Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung im Land. Damit erzielt das Bundesland einen Platz im Mittelfeld und liegt etwas über dem Deutschlandwert.

Was die Abbrecherquote nach Geschlechtern betrifft, sind hier überdurchschnittlich viele Mädchen darunter: Mit 44,5 Prozent nimmt das Saarland hier die Spitzenposition ein. Bei 18,2 Prozent liegt der Anteil ausländischer Schüler, die davon betroffen sind.

Der Landkreis im Saarland mit der geringsten Abbrecherquote ist Merzig-Wadern. Am häufigsten ohne Abschluss bleiben junge Menschen im Landkreis Neunkirchen.