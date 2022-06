Neues OP-Verfahren auf dem Winterberg : Schonende Lungenoperation durchs Schlüsselloch

Foto: Klinikum Winterberg Bei einer der Lungenoperationen im Winterberg-Klinikum haben die Chirurgen gerade einen Teil eines Lungenlappens entfernt, der von einem bösartigen Tumor befallen war. Zu sehen sind Assistenzarzt Fernando Ramirez-Fragoso (links), im Hintergrund der Chefarzt der Allgemeinchirurgie auf dem Winterberg, Gregor Stavrou, Gastarzt Diego González Rivas und Thoraxchirurg Alexander Gamrekeli.

Saarbrücken Wenn Krebspatienten Teile der Lunge entfernt werden müssen, wollen die Chirurgen des Winterberg-Klinikums das durch ein einziges kleines Loch erledigen. Der spanische Erfinder der Ein-Loch-Methode führte jetzt sein Verfahren in Saarbrücken vor.

Weiterleiten Drucken Von Martin Lindemann

Der spanische Mediziner Dr. Diego González Rivas ist einer der weltweit führenden Lungenchirurgen. Er hat eine Operationsmethode entwickelt, mit der auch schwierige Lungenoperationen so durchgeführt werden können, dass die Patienten deutlich weniger belastet werden als mit herkömmlichen Verfahren. Der Experte, der an einer Klinik in La Coruña im Nordwesten Spaniens arbeitet, ist jetzt einer Einladung des Saarbrücker Winterberg-Klinikums gefolgt, um seine Vorgehensweise vorzuführen. Dazu operierte er gemeinsam mit Alexander Gamrekeli, dem Sektionsleiter Thoraxchirurgie, und dessen Assistenzarzt Fernando Ramirez-Fragoso eine 35 Jahre alte Patientin mit einem stetig wachsenden Lungentumor.

Bei komplizierten Lungenoperationen, zum Beispiel einer Krebserkrankung, die es erforderlich macht, einen Lungenlappen zu entfernen, ist noch immer ein Verfahren üblich, bei dem durch einen 20 bis 25 Zentimeter großen Schnitt von der Brust bis zur Wirbelsäule ein Zugang zur Lunge geschaffen wird. „Das hat den Vorteil, dass der Chirurg viel Platz und mehr Übersicht bei der Operation hat und das Gewebe leichter wieder zusammennähen kann, weil mehrere Instrumente eingesetzt werden können“, erläutert Gamrekeli. „Der Nachteil ist jedoch, dass bei einer solchen offenen Operation die Patienten nicht so schnell auf die Beine kommen und dadurch Komplikationen auftreten können. Zudem werden viele Nerven in Mitleidenschaft gezogen, was den Patienten oft wochenlang starke Schmerzen, zumindest aber ein unangenehmes Taubheitsgefühl bereiten kann.“

Patientin Sarah Preußner aus Saarbrücken-Klarenthal ist am Tag nach ihrer Lungenoperation im Winterberg-Krankenhaus schon wieder auf den Beinen. Links steht der Thoraxchirurg Alexander Gamrekeli, rechts dessen Assistenzarzt Fernando Ramirez-Fragoso. Foto: Klinikum Winterberg

González Rivas will solche Begleiterscheinungen ausschließen, indem er statt durch einen großen Schnitt von 20 Zentimetern durch einen kleinen, nur drei Zentimeter langen Schnitt operiert. Bei einer möglichst kleinen Einschnittstelle spricht man von einem minimal-invasiven Verfahren. Populärer ist der Ausdruck Schlüsselloch-Chirurgie. In saarländischen Kliniken sind Operationen der Lunge durch zwei oder drei kleine Zugänge durchaus schon etabliert. Die Methode, durch nur einen kleinen Schnitt zu operieren, ist jedoch neu. Das Verfahren des spanischen Lungenchirurgen wird kurz uVATS genannt – uniportale videoassistierte Thorakoskopie. Uniportal heißt, dass nur ein kleiner Zugang geschaffen wird. Die Thorakoskopie ist ein Verfahren, bei der eine Mini-Kamera mit Lichtquelle, Spül- und Absaugvorrichtungen sowie die OP-Instrumente allesamt durch eine oder mehrere kleine Öffnungen in der Brustwand in die Brusthöhle eingeführt werden. González Rivas hat für seine Methode auch besonders kleine Instrumente entwickelt, lang und schmal.

Im Zentrum für Thoraxmedizin des Winterberg-Krankenhauses hat Alexander Gamrekeli schon vor einem Jahr erstmals eine leichtere Lungenoperation durch einen kleinen Zugang durchgeführt. Viel schwieriger war die Operation, zu der jetzt González Rivas auf den Winterberg gekommen war. Die Patientin Sarah Preußner hatte einen Tumor in der Lunge, der zwar gutartig war und keine Metastasen entwickelt hatte, doch er war langsam immer weiter gewachsen. „Der Tumor hat den oberen der beiden Lappen des linken Lungenflügels dauerhaft verschlossen. Er wurde nicht mehr belüftet“, berichtet Gamrekeli. „Dadurch hat sich die Lunge über Jahre hinweg immer wieder entzündet, die Patientin litt unter Fieberschüben und schließlich wurde das Gewebe geschädigt. Durch die Entzündungen wurden auch die Atemwege und Gefäße in Mitleidenschaft gezogen.“

Bei der Operation wurde nicht nur der Tumor, sondern auch das abgestorbene Gewebe entfernt. Nach drei Stunden und 20 Minuten hatten Diego González Rivas und die beiden Winterberg-Lungenchirurgen den drei Zentimeter großen Tumor, den Oberlappen des linken Lungenflügels, darunter den knorpelartigen Anteil des Atemwegs (Bronchus), und einen Teil der Lungenarterie durch den nur drei Zentimeter langen Einschnitt herausgeholt. Die Operateure orientierten sich an einem Bildschirm, auf den die Bilder der Mini-Kamera, die in den Brustraum eingeführt worden war, vergrößert angezeigt wurden. „Die Darstellung auf dem Monitor war wirklich gut. Mithilfe der vergrößerten Kamerabilder konnten wir sogar besser sehen, als das mit bloßem Auge durch einen großen Schnitt möglich ist“, erläutert Gamrekeli.

Um die Lücken zu schließen, die in der operierten Lunge entstanden waren, wurde das Gewebe mit den feinen Instrumenten zusammengezogen und mit dauerhaft haltbaren, stabilisierenden Fäden zusammengenäht. Patientin Sarah Preußner wurde nach dem großen Eingriff eine Nacht lang auf der Intensivstation überwacht und konnte schon am folgenden Tag auf die Normalstation verlegt werden. Sie fühlte sich fit.