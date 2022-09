Zwölf Anrufe im Saarland an einem Tag : Schockanruf-Betrüger erbeuten fünfstelligen Geldbetrag – Bankmitarbeiter in Wadern verhindert Schlimmeres

Saarbrücken/Wadern Mehrere Schockanrufe von Betrügern wurden seit Donnerstag der saarländischen Polizei gemeldet. In einem Fall aus dem Regionalverband fiel eine 61-Jährige auf den Trick rein und verlor eine hohe Summe Geld.

Zu insgesamt zwölf sogenannter Schockanrufe kam es laut Polizei zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen im Saarland. Eine 61-jährige Frau verlor dabei einen hohen fünfstelligen Betrag an die Betrüger. In Wadern konnte eine Geldübergabe von einem wachsamen Bankmitarbeiter verhindert werden, teilt die Polizei mit.

Eine 61 Jahre alte Frau aus dem Regionalverband wurde am Donnerstag auf ihrem Festnetztelefon von einer unbekannten Frau angerufen. Diese gab sich als Polizistin aus und konfrontierte die Geschädigte mit der Behauptung, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verschuldet. Nur durch Zahlung einer Kaution könne deren Inhaftierung abgewendet werden. Über einen Zeitraum von zwei Stunden telefonierte die Betrügerin mit der Geschädigten, setzte sie unter Druck und hielt sie davon ab, das Geschehen zu hinterfragen oder sich mit Familie und Bekannten zu beraten. In Saarbrücken erfolgte schlussendlich die Übergabe der vermeintlichen Kaution an einen angeblichen Mitarbeiter der Gerichtskasse des Amtsgerichts Saarbrücken, heißt es in der Polizeimeldung.

In Wadern wurde eine 79-Jährige am Donnerstag von Betrügern angerufen. Unter dem Vorwand, die Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, drängten die Betrüger, ein vermeintlicher Polizeibeamter und die „Tochter“, die Frau am Telefon, bei der Bank eine Kaution in Höhe von 40 000 Euro abzuheben. In diesem Fall war es der Wachsamkeit des Bankmitarbeiters zu verdanken, dass es zu keiner Geldübergabe kam. Er hinterfragte das Geschehen und schaltete die Polizei vor der Geldauszahlung ein, teilt die Polizei mit.