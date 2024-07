Millioneninvestitionen in Stromnetz benötigt Schneller Solarstrom-Ausbau stellt Stadtwerke vor massive Probleme

Vor allem die zusätzliche Einspeisung von Sonnenstrom „stellt unsere Netze vor große Herausforderungen“, sagt Levacher. „Allein im vergangenen Jahr wurden bei den Stadtwerken Saarlouis mehr als 500 Anträge für PV-Anlagen gestellt, von denen etliche erst in diesem Jahr in Betrieb gehen.“ Die Leistung der Solarkraftwerke „hat sich seit dem Jahr 2019 verdoppelt – von acht auf 16 Megawatt (MW)“, so Levacher. Wenn die Sonne scheint, fließt der PV-Strom in Gebieten mit starkem Ausbau in das Niederspannungsnetz und erhöht die Spannung. Doch das zulässige Spannungsband, das zwischen 207,8 und 254 Volt liegt, „darf nicht verlassen werden“. Außerdem dürfen PV-Anlagen „die Spannung nur um drei Prozent erhöhen“, erläutert der Technik-Chef. Zusätzlicher Sonnenstrom sei in diesem Gebieten daher nur vertretbar, „wenn das Niederspannungsnetz verstärkt oder ausgebaut wird“.