Turbulentes Aprilwetter Schneeregen, Glätte, Gewitter – das Wetter im Saarland

Nach einer sehr stürmischen Nacht beruhigt sich das Wetter in im Saarland und in Rheinland-Pfalz zumindest gebietsweise wieder etwas. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, sind heute Temperaturhöchstwerte zwischen 5 und 12 Grad zu erwarten. Dabei bleibt es den Prognosen zufolge stark bewölkt. Das Aprilwetter bringt Schauer und kurze Gewitter mit.