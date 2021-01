Höhenlagen und nördliches Saarland besonders betroffen : Schnee und glatte Straßen behindern Verkehr im Saarland

Saarbrücken Anhaltende Schneefälle und Glätte sorgten am Dienstagmorgen in weiten Teilen des Saarlandes für Unfälle und Verkehrsbehinderungen. Das teilt die Polizei mit. Auch Busse sind betroffen, setzen den Betrieb jedoch fort.

Insbesondere in den Höhenlagen des Landes und im nördlichen Saarland kommt es nach Angaben aus dem Lagezentrum der Polizei in Saarbrücken aufgrund der Wetterlage aktuell zu Problemen. Nonnweiler, St. Wendel, Otzenhausen und Freisen seien besonders betroffen. Dazu kommt es laut Polizei auf der Autobahn 1 zwischen dem Kreuz Saarbrücken und Otzenhausen sowie der A 62 zwischen Otzenhausen und Nonnweiler verstärkt zu Verkehrsbehinderungen und Problemen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es auf den Straßen im Saarland und in Rheinland-Pfalz in den kommenden Tagen immer wieder glatt werden. Dabei soll es allerdings wohl nur wenig Schnee geben. Leichte Schneefälle gingen am Dienstag in den Morgenstunden insbesondere im Saarland bereits verbreitet in Regen über, wie ein DWD-Sprecher sagte. Dies sorgte für glatte Straßen.