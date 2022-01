Wettervorhersage : Es schneit im Saarland: Glätte auf Straßen und Wegen

Saarbrücken Schnee zieht über das Saarland. Flocken fallen bis ins Flachland. Was die Meteorologen fürs Wochenende voraussagen.

Bereits am Freitagmorgen, 7. Januar, ziehen Schneeschauer über das Saarland hinweg. Nicht nur in den Höhenlagen, sondern auch im Flachland kommen die Flocken nieder, melden die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Das bedeutet: Mit glatten Straßen und Wegen ist zu rechnen. Während die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu fünf Grad steigen, bleibt es in höher gelegenen Gebieten frostig. Ab 200 Metern Höhe kommt damit der Niederschlag weiterhin als Schnee herunter. Es können sich sogar Gewitter einmischen.