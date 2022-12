Schneefall im Saarland : Experten warnen aktuell vor glatten Straßen

Saarbrücken Die Temperaturen liegen im Saarland unter dem Gefrierpunkt. Dabei schneit es. Wenn auch nur leicht, rechnen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit glatten Straßen.

Darum hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für den heutigen Mittwoch, 14. Dezember, eine Wetterwarnung herausgebracht. Denn bis in den Nachmittag hinein ist demnach mit Schneefall und so mit glatten Fahrbahnen und Fußwegen zu rechnen. Aus dichten Wolken soll es zwar nicht ergiebig schneien, aber auf dem gefrorenen Untergrund bleiben die Flocken liegen.