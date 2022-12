Schließfach-Diebstahl im April : Nach Millionenraub in Saarbrücken verklagt Anwaltskanzlei Sparda-Bank Südwest

Nach Millionenraub in Saarbrücken verklagt Anwaltskanzlei Sparda-Bank Südwest

Saarbrücken/Mainz Gut 100 Schließfächer haben Unbekannte bei Filialen der Sparda-Bank in Saarbrücken und Mainz leergeräumt. Das war im April. Doch Kunden haben bislang keinen Schadenersatz erhalten. Darum klagt jetzt eine Anwaltskanzlei.

Fast zur gleichen Zeit räumten Unbekannte Schließfächer von Kunden bei der Sparda-Bank Südwest in Saarbrücken und Mainz aus. Es entstand ein Schaden von etlichen Millionen Euro. Doch die Betroffenen bekamen bislang keinen Schadenersatz, die Täter sind noch nicht gefasst.

Einer Anwaltskanzlei aus Mainz geht das alles nicht schnell genug. Laut einer Pressemitteilung sieht sie grobe Fehler beim Geldinstitut. Darum habe sie im Auftrag zahlreicher Kunden nun Klage beim Landgericht in Mainz eingereicht.

Darum reicht eine Anwaltskanzlei Klage gegen die Sparda-Bank Südwest ein

Denn mehr als neun Monate nach der Tat habe sich immer noch nichts getan, seien die hohen Verluste der Sparda-Bank-Kunden noch immer nicht reguliert. Dabei sehe die Kanzlei Dr. Schuld „gravierende Pflichtverletzungen“ bei dem betroffenen Kreditinstitut. So soll nach Ansicht der Rechtsvertreter die Sicherheitstechnik der von den Dieben ausgeräumten Fächer „völlig ungenügend“ gewesen sein. Das hätten Nachforschungen ergeben.

Das habe es den Tätern sehr einfach gemacht, an die Wertsachen zu gelangen. Sie hätten den „Raubzug offenbar völlig ungestört und in aller Seelenruhe plane“ können. Das habe den immensen Schaden erst ermöglicht.

Allein für den Sparda-Bank-Standort Saarbrücken bezifferte die Staatsanwaltschaft den Schaden bereits im Juli auf mehr als fünf Millionen Euro. Damals verschwanden hier aus 42 Schließfächern Schmuck, Bares, Edelmetalle. In Mainz betraf es zum gleichen Zeitpunkt 62 Schließfächer.

Beide Taten ereigneten sich am 1. April. Die Ermittler gehen von einer Bande aus, die in beiden Landeshauptstädten unterwegs war. Mit Aufnahmen einer Überwachungskamera ging die Polizei an die Öffentlichkeit. Gleichzeitig bot die Bank 50 000 Euro Belohnung, wenn die Diebe geschnappt werden. Die hatten zuvor die Kundendaten ausgespäht, um die Schließfächer bei der Bank zu knacken und zu plündern.