Schlager-Challenge in der ARD : Jury-Panne in Live-Show – Silbereisen musste dem Sieger aus dem Saarland helfen (mit Video)

Jury-Panne in Live-Show – Silbereisen musste dem Sieger aus dem Saarland helfen (mit Video)

Schlager-Challenge in der ARD

Der saarländische Schlagersänger Eric Philippi (24) kurz nach Bekanntgabe seines Sieges bei der Schlager-Challenge in der ARD. Foto: MDR/Screenshot: Matthias Zimmermann/hgn

Saarbrücken Bei der Punktevergabe der Juroren gab es vor laufender Kamera eine Panne. Die musste in Windeseile Moderator Florian Silbereisen korrigieren. Doch dann stand der Sieger um die schönste Schlagerstimme fest. Sie kommt aus dem Saarland.

Der Kfz-Mechatroniker Eric Philippi hat am Samstag (4. September) in der ARD-Show Schlager-Challenge den Sieg als schönste Schlagerstimme gewonnen. In der von Florian Silbereisen moderierten Sendung setzte sich der 24-Jährige gegen die Französin Romy Kirsch durch. Sowohl die prominente Jury als auch das Publikum wählten ihn zum Sieger.