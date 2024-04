Politik im Saarland weiß nicht, was sie eigentlich will Zwischen Regelschule und Förderschule - eine Scheinwahl

An Regelschulen in ihrer jetzigen Form wird das Prinzip der Inklusion nämlich in sein genaues Gegenteil verkehrt. Es fehlt an Personal, Ausstattung, Expertise und Anreizen für inklusive Bildung – die Kinder müssen sich deshalb an die Schule anpassen statt umgekehrt. Wenn das nicht klappt, wird irgendwann der Stress zu schlimm. Oder die Noten zu schlecht. Erst beim Wechsel auf die Förderschule bekommen sie dann die individuelle Aufmerksamkeit, die sie vorher schon dringend benötigt hätten.